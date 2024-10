DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

TESLA - Der Konflikt zwischen Tesla und der IG Metall im Werk Grünheide verschärft sich. Nach Recherchen des Handelsblatts hat der E-Autohersteller zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten einen gewerkschaftlich organisierten Betriebsrat fristlos gekündigt. Dieses Mal betrifft es einen Produktionsmitarbeiter, dem vorgehalten wird, er habe einer Betriebsratskollegin Gewalt angedroht. Er bestreitet dies. Die IG Metall bezeichnet den Vorwurf als "absurd". Tesla antwortete auf eine Handelsblatt-Anfrage zunächst nicht. Bereits im Juli wurde ein anderer Betriebsrat kurz vor seiner Elternzeit gekündigt. (Handelsblatt)

BROSE - Der fränkische Autozulieferer Brose will in der Verwaltung Stellen streichen und sucht einen strategischen Partner. "Wir müssen unsere Organisation verschlanken, indem Hierarchien abgebaut und Führungsspannen vergrößert werden. Unsere Führung plant den Abbau von 950 Stellen in der Administration an Hochlohnstandorten", sagte der Brose-Gesellschafter Michael Stoschek. "Unsere Werke mit ihren hochautomatisierten Fertigungsanlagen sind nicht ausgelastet, das lässt sich aber kurzfristig nicht ändern." Stoschek strebt zudem eine grundsätzliche Änderung an: "Brose ist das einzige Unternehmen dieser Größe, in der vier Einzelpersonen allein das gesamte wirtschaftliche Risiko tragen. Das wollen wir künftig ändern und sind deshalb offen für Partner. Ob das ein Joint Venture sein wird oder eine Beteiligung, das werden wir dann sehen", sagte Stoschek. (FAZ)

BAUSCH + LOMB - Die Private-Equity-Investoren TPG und Blackstone haben sich zusammengetan, um ein gemeinsames Angebot für den amerikanisch-kanadischen Hersteller von Kontaktlinsen und Augenmedikation Bausch + Lomb vorzubereiten, wie informierte Personen der Financial Times sagten. Sollte der Deal zustande kommen, könnte es sich um eine der größten Private-Equity-Akquisitionen des Jahres handeln, da sich der Unternehmenswert von Bausch + Lomb einschließlich Schulden bei Börsenschluss am Freitag auf 11,5 Milliarden Dollar belief. Mehrere andere Private-Equity-Fonds hatten sich aus dem Bieterverfahren zurückgezogen. Das Unternehmen selbst hatte den Verkauf initiiert. (Financial Times)

TELEGRAPH - Der Eigentümer der New York Sun, Dovid Efune, führt exklusive Gespräche über die Übernahme der britischen Zeitung Telegraph für 550 Millionen US-Dollar. Der in Großbritannien geborene Medienmanager hat sechs Wochen Zeit, um einen Deal für die nationale Zeitung abzuschließen. Nach Angaben mehrerer mit der Situation vertrauten Personen führt Efune fortgeschrittene Gespräche mit mehreren großen Kapitalgebern, darunter Ashcroft Partners, über eine Finanzierung. Diese müsse angesichts der regulatorischen Hürden, mit denen frühere potenzielle Erwerber konfrontiert waren, stehen. (Financial Times)

