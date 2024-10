Der DAX ist am Montag mit einem neuen Rekord in die Woche gestartet. Bei 19.518 Punkten liegt die neue Bestmarke. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 19.508,29 Zählern. Und auch am heutigen Dienstag dürfte die Rekordfahrt weitergehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher auf 19.576 Punkte.Für etwas Erleichterung sorgt ein Bericht der Washington Post im Bezug auf den Nahostkonflikt. Die US-Zeitung berichtete, dass Israel sich bei seinem geplanten ...

