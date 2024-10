InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - October 15

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / October 15, 2024 / The Company announces that on 14 October 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 14 October 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased:

10,000

Lowest price paid per share:

£ 84.1800

Highest price paid per share:

£ 84.8600

Average price paid per share:

£ 84.6255

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,236,452 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 14 October 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 84.8600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 84.1800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 84.6255

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 14/10/2024 10:25:46 BST 88 84.3800 XLON 1087967435168278 14/10/2024 10:25:46 BST 86 84.3600 XLON 1087967435168282 14/10/2024 10:26:01 BST 88 84.3400 XLON 1087967435168308 14/10/2024 10:26:01 BST 76 84.3200 XLON 1087967435168322 14/10/2024 10:31:44 BST 70 84.3000 XLON 1087967435169134 14/10/2024 10:39:03 BST 68 84.3000 XLON 1087967435170002 14/10/2024 10:47:01 BST 69 84.3200 XLON 1087967435170422 14/10/2024 10:50:45 BST 8 84.3200 XLON 1087967435170591 14/10/2024 10:50:45 BST 60 84.3200 XLON 1087967435170592 14/10/2024 10:56:57 BST 72 84.1800 XLON 1087967435170923 14/10/2024 11:06:43 BST 42 84.3400 XLON 1087967435171237 14/10/2024 11:06:43 BST 8 84.3400 XLON 1087967435171238 14/10/2024 11:13:03 BST 29 84.3600 XLON 1087967435171395 14/10/2024 11:13:03 BST 13 84.3600 XLON 1087967435171396 14/10/2024 11:13:50 BST 40 84.3400 XLON 1087967435171412 14/10/2024 11:15:51 BST 73 84.3400 XLON 1087967435171471 14/10/2024 11:20:53 BST 70 84.4600 XLON 1087967435171660 14/10/2024 11:28:00 BST 67 84.4400 XLON 1087967435171943 14/10/2024 11:32:02 BST 69 84.4800 XLON 1087967435172089 14/10/2024 11:41:14 BST 69 84.4400 XLON 1087967435172600 14/10/2024 11:45:01 BST 42 84.3800 XLON 1087967435172830 14/10/2024 11:45:01 BST 30 84.3800 XLON 1087967435172831 14/10/2024 11:52:15 BST 70 84.4200 XLON 1087967435173069 14/10/2024 12:01:34 BST 13 84.4400 XLON 1087967435173507 14/10/2024 12:01:34 BST 36 84.4400 XLON 1087967435173508 14/10/2024 12:03:56 BST 40 84.4600 XLON 1087967435173621 14/10/2024 12:09:37 BST 41 84.4800 XLON 1087967435173822 14/10/2024 12:12:47 BST 24 84.4600 XLON 1087967435173975 14/10/2024 12:12:47 BST 50 84.4600 XLON 1087967435173976 14/10/2024 12:17:52 BST 34 84.4600 XLON 1087967435174206 14/10/2024 12:17:52 BST 37 84.4600 XLON 1087967435174207 14/10/2024 12:26:50 BST 50 84.4200 XLON 1087967435174656 14/10/2024 12:26:50 BST 16 84.4200 XLON 1087967435174657 14/10/2024 12:32:35 BST 72 84.4400 XLON 1087967435175010 14/10/2024 12:40:14 BST 67 84.2400 XLON 1087967435175561 14/10/2024 12:44:39 BST 68 84.3000 XLON 1087967435175804 14/10/2024 12:54:47 BST 71 84.4600 XLON 1087967435176117 14/10/2024 12:59:06 BST 71 84.3000 XLON 1087967435176396 14/10/2024 13:04:18 BST 66 84.3800 XLON 1087967435176660 14/10/2024 13:11:32 BST 68 84.3400 XLON 1087967435176832 14/10/2024 13:19:30 BST 71 84.3600 XLON 1087967435177136 14/10/2024 13:26:00 BST 52 84.4600 XLON 1087967435177295 14/10/2024 13:31:30 BST 41 84.3800 XLON 1087967435177548 14/10/2024 13:43:11 BST 37 84.4600 XLON 1087967435177860 14/10/2024 13:43:11 BST 9 84.4600 XLON 1087967435177861 14/10/2024 13:43:11 BST 76 84.4400 XLON 1087967435177862 14/10/2024 13:51:52 BST 22 84.4800 XLON 1087967435178156 14/10/2024 13:51:52 BST 18 84.4800 XLON 1087967435178157 14/10/2024 13:52:55 BST 40 84.4600 XLON 1087967435178245 14/10/2024 13:53:10 BST 41 84.4400 XLON 1087967435178252 14/10/2024 14:03:29 BST 50 84.5000 XLON 1087967435178644 14/10/2024 14:08:47 BST 73 84.4800 XLON 1087967435178781 14/10/2024 14:08:47 BST 42 84.4600 XLON 1087967435178784 14/10/2024 14:20:14 BST 59 84.5200 XLON 1087967435179390 14/10/2024 14:23:08 BST 51 84.5000 XLON 1087967435179491 14/10/2024 14:31:37 BST 67 84.5400 XLON 1087967435179743 14/10/2024 14:35:26 BST 75 84.6000 XLON 1087967435179817 14/10/2024 14:50:18 BST 88 84.6400 XLON 1087967435180544 14/10/2024 14:58:50 BST 85 84.7000 XLON 1087967435180934 14/10/2024 14:58:51 BST 91 84.6800 XLON 1087967435180942 14/10/2024 15:04:44 BST 10 84.6600 XLON 1087967435181334 14/10/2024 15:08:37 BST 90 84.7200 XLON 1087967435181509 14/10/2024 15:09:42 BST 89 84.7600 XLON 1087967435181535 14/10/2024 15:09:52 BST 10 84.7400 XLON 1087967435181542 14/10/2024 15:09:52 BST 66 84.7400 XLON 1087967435181543 14/10/2024 15:09:52 BST 9 84.7400 XLON 1087967435181544 14/10/2024 15:11:30 BST 69 84.7400 XLON 1087967435181701 14/10/2024 15:19:32 BST 82 84.7800 XLON 1087967435182185 14/10/2024 15:19:32 BST 40 84.7600 XLON 1087967435182188 14/10/2024 15:26:03 BST 73 84.8000 XLON 1087967435182517 14/10/2024 15:28:41 BST 40 84.8000 XLON 1087967435182779 14/10/2024 15:28:41 BST 40 84.8000 XLON 1087967435182780 14/10/2024 15:30:17 BST 56 84.8600 XLON 1087967435183081 14/10/2024 15:30:17 BST 19 84.8600 XLON 1087967435183082 14/10/2024 15:30:21 BST 4 84.8400 XLON 1087967435183134 14/10/2024 15:30:21 BST 73 84.8400 XLON 1087967435183135 14/10/2024 15:31:02 BST 77 84.8200 XLON 1087967435183219 14/10/2024 15:31:55 BST 37 84.8000 XLON 1087967435183353 14/10/2024 15:31:55 BST 9 84.8000 XLON 1087967435183354 14/10/2024 15:32:23 BST 41 84.7800 XLON 1087967435183437 14/10/2024 15:33:45 BST 42 84.7800 XLON 1087967435183658 14/10/2024 15:34:10 BST 41 84.7600 XLON 1087967435183682 14/10/2024 15:34:10 BST 45 84.7400 XLON 1087967435183683 14/10/2024 15:34:16 BST 34 84.7200 XLON 1087967435183706 14/10/2024 15:34:16 BST 6 84.7200 XLON 1087967435183707 14/10/2024 15:36:13 BST 34 84.6600 XLON 1087967435184040 14/10/2024 15:36:13 BST 7 84.6600 XLON 1087967435184041 14/10/2024 15:36:14 BST 41 84.6400 XLON 1087967435184060 14/10/2024 15:37:48 BST 58 84.6400 XLON 1087967435184193 14/10/2024 15:38:43 BST 41 84.6400 XLON 1087967435184375 14/10/2024 15:38:43 BST 2 84.6400 XLON 1087967435184376 14/10/2024 15:40:19 BST 59 84.6200 XLON 1087967435184597 14/10/2024 15:41:44 BST 46 84.6200 XLON 1087967435184735 14/10/2024 15:42:58 BST 59 84.6200 XLON 1087967435184837 14/10/2024 15:46:17 BST 62 84.7000 XLON 1087967435186940 14/10/2024 15:46:41 BST 62 84.6800 XLON 1087967435187098 14/10/2024 15:47:15 BST 62 84.6600 XLON 1087967435187269 14/10/2024 15:48:25 BST 23 84.6800 XLON 1087967435187494 14/10/2024 15:50:25 BST 29 84.7600 XLON 1087967435188177 14/10/2024 15:50:25 BST 29 84.7600 XLON 1087967435188178 14/10/2024 15:51:58 BST 7 84.8000 XLON 1087967435188457 14/10/2024 15:51:58 BST 44 84.8000 XLON 1087967435188458 14/10/2024 15:52:08 BST 51 84.7800 XLON 1087967435188485 14/10/2024 15:52:20 BST 40 84.7600 XLON 1087967435188571 14/10/2024 15:52:47 BST 40 84.8200 XLON 1087967435188622 14/10/2024 15:53:05 BST 40 84.7600 XLON 1087967435188680 14/10/2024 15:55:41 BST 54 84.7400 XLON 1087967435189304 14/10/2024 15:57:06 BST 12 84.7600 XLON 1087967435189663 14/10/2024 15:57:06 BST 34 84.7600 XLON 1087967435189664 14/10/2024 15:58:06 BST 41 84.7400 XLON 1087967435189751 14/10/2024 15:58:06 BST 41 84.7200 XLON 1087967435189752 14/10/2024 16:00:09 BST 53 84.7200 XLON 1087967435190019 14/10/2024 16:00:09 BST 40 84.7000 XLON 1087967435190021 14/10/2024 16:00:09 BST 5 84.6800 XLON 1087967435190023 14/10/2024 16:00:09 BST 9 84.6800 XLON 1087967435190024 14/10/2024 16:00:09 BST 18 84.6800 XLON 1087967435190025 14/10/2024 16:00:09 BST 6 84.6800 XLON 1087967435190026 14/10/2024 16:01:39 BST 72 84.7000 XLON 1087967435190281 14/10/2024 16:04:36 BST 41 84.7000 XLON 1087967435190635 14/10/2024 16:04:41 BST 41 84.6800 XLON 1087967435190649 14/10/2024 16:04:50 BST 21 84.6600 XLON 1087967435190675 14/10/2024 16:04:50 BST 21 84.6600 XLON 1087967435190676 14/10/2024 16:05:08 BST 73 84.6400 XLON 1087967435190747 14/10/2024 16:10:45 BST 51 84.6200 XLON 1087967435191272 14/10/2024 16:13:25 BST 84 84.6200 XLON 1087967435191467 14/10/2024 16:15:02 BST 27 84.6600 XLON 1087967435191619 14/10/2024 16:15:02 BST 64 84.6600 XLON 1087967435191620 14/10/2024 16:15:15 BST 30 84.6400 XLON 1087967435191637 14/10/2024 16:15:15 BST 59 84.6400 XLON 1087967435191638 14/10/2024 16:15:15 BST 29 84.6200 XLON 1087967435191645 14/10/2024 16:15:16 BST 59 84.6200 XLON 1087967435191646 14/10/2024 16:15:48 BST 42 84.6200 XLON 1087967435191743 14/10/2024 16:16:24 BST 76 84.6600 XLON 1087967435191810 14/10/2024 16:18:59 BST 35 84.6600 XLON 1087967435192189 14/10/2024 16:18:59 BST 35 84.6600 XLON 1087967435192190 14/10/2024 16:23:57 BST 59 84.6800 XLON 1087967435192622 14/10/2024 16:23:57 BST 14 84.6800 XLON 1087967435192623 14/10/2024 16:24:46 BST 49 84.7200 XLON 1087967435192693 14/10/2024 16:24:46 BST 22 84.7200 XLON 1087967435192694 14/10/2024 16:33:15 BST 1 84.7200 XLON 1087967435193473 14/10/2024 16:33:15 BST 55 84.7200 XLON 1087967435193474 14/10/2024 16:33:15 BST 31 84.7200 XLON 1087967435193475 14/10/2024 16:35:26 BST 68 84.7000 XLON 1087967435193740 14/10/2024 16:36:32 BST 69 84.7400 XLON 1087967435193889 14/10/2024 16:36:32 BST 18 84.7400 XLON 1087967435193890 14/10/2024 16:40:17 BST 2 84.7600 XLON 1087967435194190 14/10/2024 16:40:17 BST 85 84.7600 XLON 1087967435194191 14/10/2024 16:44:54 BST 87 84.7800 XLON 1087967435194617 14/10/2024 16:44:54 BST 86 84.7600 XLON 1087967435194619 14/10/2024 16:46:53 BST 88 84.7800 XLON 1087967435194993 14/10/2024 16:46:55 BST 65 84.7600 XLON 1087967435195002 14/10/2024 16:46:55 BST 21 84.7600 XLON 1087967435195003 14/10/2024 16:47:03 BST 83 84.7400 XLON 1087967435195041 14/10/2024 16:52:02 BST 6 84.7400 XLON 1087967435195674 14/10/2024 16:52:02 BST 89 84.7200 XLON 1087967435195679 14/10/2024 16:52:04 BST 51 84.7000 XLON 1087967435195732 14/10/2024 16:52:04 BST 36 84.7000 XLON 1087967435195733 14/10/2024 16:52:05 BST 90 84.6800 XLON 1087967435195743 14/10/2024 16:56:07 BST 91 84.6600 XLON 1087967435196083 14/10/2024 16:56:43 BST 72 84.7200 XLON 1087967435196226 14/10/2024 16:56:56 BST 78 84.7000 XLON 1087967435196302 14/10/2024 16:59:00 BST 83 84.6800 XLON 1087967435196590 14/10/2024 17:00:11 BST 45 84.6800 XLON 1087967435196751 14/10/2024 17:00:22 BST 8 84.6800 XLON 1087967435196799 14/10/2024 17:00:59 BST 46 84.6600 XLON 1087967435196916 14/10/2024 17:01:14 BST 55 84.6400 XLON 1087967435196930 14/10/2024 17:01:35 BST 57 84.6200 XLON 1087967435197042 14/10/2024 17:03:10 BST 62 84.6200 XLON 1087967435197293 14/10/2024 17:04:57 BST 63 84.6400 XLON 1087967435197481 14/10/2024 17:06:36 BST 50 84.6800 XLON 1087967435197693 14/10/2024 17:11:45 BST 89 84.7400 XLON 1087967435198337 14/10/2024 17:11:45 BST 80 84.7200 XLON 1087967435198338 14/10/2024 17:13:45 BST 9 84.7400 XLON 1087967435198580 14/10/2024 17:13:45 BST 11 84.7400 XLON 1087967435198581 14/10/2024 17:13:45 BST 33 84.7400 XLON 1087967435198582 14/10/2024 17:13:56 BST 43 84.7400 XLON 1087967435198594 14/10/2024 17:13:56 BST 17 84.7400 XLON 1087967435198595 14/10/2024 17:16:28 BST 11 84.7400 XLON 1087967435198897 14/10/2024 17:16:28 BST 45 84.7400 XLON 1087967435198898 14/10/2024 17:16:28 BST 48 84.7400 XLON 1087967435198899 14/10/2024 17:16:28 BST 2 84.7400 XLON 1087967435198900 14/10/2024 17:16:28 BST 2 84.7400 XLON 1087967435198901 14/10/2024 17:17:21 BST 22 84.7200 XLON 1087967435199063 14/10/2024 17:17:21 BST 39 84.7200 XLON 1087967435199064 14/10/2024 17:18:28 BST 50 84.7400 XLON 1087967435199318 14/10/2024 17:18:28 BST 2 84.7400 XLON 1087967435199319 14/10/2024 17:19:03 BST 40 84.7400 XLON 1087967435199379 14/10/2024 17:19:12 BST 85 84.7400 XLON 1087967435199385 14/10/2024 17:20:29 BST 11 84.7400 XLON 1087967435199688 14/10/2024 17:20:29 BST 60 84.7400 XLON 1087967435199689 14/10/2024 17:20:29 BST 3 84.7400 XLON 1087967435199690 14/10/2024 17:21:37 BST 3 84.7400 XLON 1087967435199893 14/10/2024 17:21:37 BST 58 84.7400 XLON 1087967435199894 14/10/2024 17:21:37 BST 8 84.7400 XLON 1087967435199895 14/10/2024 17:22:25 BST 45 84.7400 XLON 1087967435199960 14/10/2024 17:22:25 BST 40 84.7400 XLON 1087967435199961 14/10/2024 17:23:40 BST 91 84.7400 XLON 1087967435200103 14/10/2024 17:23:40 BST 75 84.7400 XLON 1087967435200105 14/10/2024 17:23:40 BST 39 84.7400 XLON 1087967435200106 14/10/2024 17:23:53 BST 89 84.7200 XLON 1087967435200157 14/10/2024 17:23:57 BST 50 84.7000 XLON 1087967435200171 14/10/2024 17:23:57 BST 6 84.7000 XLON 1087967435200172 14/10/2024 17:26:20 BST 35 84.7400 XLON 1087967435200559 14/10/2024 17:26:20 BST 26 84.7400 XLON 1087967435200560 14/10/2024 17:26:41 BST 10 84.8000 XLON 1087967435200606 14/10/2024 17:26:41 BST 30 84.8000 XLON 1087967435200607 14/10/2024 17:27:08 BST 75 84.7800 XLON 1087967435200682 14/10/2024 17:27:08 BST 30 84.7800 XLON 1087967435200683 14/10/2024 17:27:38 BST 55 84.7800 XLON 1087967435200774 14/10/2024 17:28:08 BST 20 84.7800 XLON 1087967435200849 14/10/2024 17:28:08 BST 20 84.7800 XLON 1087967435200850 14/10/2024 17:28:09 BST 58 84.7600 XLON 1087967435200854 14/10/2024 17:28:48 BST 42 84.7800 XLON 1087967435200939 14/10/2024 17:28:49 BST 50 84.7800 XLON 1087967435200945 14/10/2024 17:29:31 BST 40 84.7800 XLON 1087967435201058 14/10/2024 17:29:31 BST 50 84.7800 XLON 1087967435201060 14/10/2024 17:29:41 BST 3 84.8200 XLON 1087967435201110 14/10/2024 17:29:41 BST 12 84.8200 XLON 1087967435201111 14/10/2024 17:29:41 BST 23 84.8200 XLON 1087967435201112

