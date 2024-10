© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Mitte September war Affirm unser Tagestipp. Wer ihm gefolgt ist, der liegt komfortable 15 Prozent im Plus. Aber es dürfte weiter aufwärtsgehen. Jetzt ziehen die Analysten nach und sind voller Lob. Jetzt tanzt die Luzi!Die Aktie von Affirm hat nach unserem Tipp zwar etwas gebraucht um anzuspringen, aber jetzt geht die Aktie richtig steil. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen hat der Kurs um fast 30 Prozent zugelegt. Das muss aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Auf die Anleger, die bislang nicht mitgezogen sind, wartet eine zweite Chance. Jetzt sind die Analysten an der Reihe und reagieren auf die guten Halbjahreszahlen und den Kursanstieg der vergangenen Tage. Wedbush und Wells …