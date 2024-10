Mit einem frischen Rekordhoch im Rücken, startet der DAX am Dienstag behauptet in den Handel und gewinnt weiter an Frahrt. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex bei 19575 Zählern rund 0,1 Prozent fester. Am Montag hatte der DAX bei 19.508 einen neuen Rekordstand markiert. Positive Impulse kommen von der Wall Street, wo der Dow Jones erstmals in der Geschichte über der Marke von 43.000 Punkten schloss. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

