DJ Bayer beantragt EU-Zulassung für Menopause-Medikament Elinzanetant

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Bayer hat in der EU die Marktzulassung für sein neues Menopause-Medikament Elinzanetant beantragt. Der Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) basiert auf den Ergebnissen des Phase-III-Entwicklungsprogramms Oasis, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte. Das Mittel wurde als nicht-hormonelle Alternative zur Behandlung von Hitzewallungen bei Frauen in den Wechseljahren entwickelt und gilt als möglicher Blockbuster.

Erst vor kurzem hatten Gesundheitsbehörden in Australien, Kanada, der Schweiz, Großbritannien und den USA den Zulassungsantrag für Elinzanetant zur Prüfung angenommen. Bayer will Zulassungsanträge für Elinzanetant bei weiteren Gesundheitsbehörden weltweit einreichen.

October 15, 2024

