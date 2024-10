Ericsson profitiert vom AT&T Großauftrag. Der schwedische Zulieferer für Netzwerkkomponenten konnte am Morgen mit den Zahlen für das 3. Quartal positiv überraschen. Washington will die Sanktionen für AI-Chip Exporte ausweiten. Im Fokus der Export-Kontrollen liegt jetzt der Nahe Osten. Den Haag forciert den Rückzug bei der ABN Amro weiter. Die Beteiligung an der Bank soll weiter auf nur noch rund 30 % abgesenkt werden.Der Aktienhandel in Asien verfällt am Dienstag in ein bekanntes Schema zurück. Während die chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...