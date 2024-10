Die bei Landshut installierte Anlage arbeitet vor allem mit Strom aus einem nahegelegenen Solarpark. Der Fünf-Megawatt-Elektrolyseur wird netzdienlich betrieben, inklusive Regelenergievermarktung. Er soll zum Jahresende in den Regelbetrieb gehen. Das Konsortium Hy2B Wasserstoff hat in Pfeffenhausen bei Landshut einen Fünf-Megawatt-Elektrolyseur in den Testbetrieb genommen. Die Anlage nutzt überwiegend Strom aus dem nahegelegenen Solarpark Burkhart, den die Genossenschaft Bürgerenergie Niederbayern betreibt. Er ist am selben Netzverknüpfungspunkt mit dem Elektrolyseur verbunden. Nach Angaben von ...

