Unter dem Motto "Make the impossible, possible" eröffnete Manhattan Associates (NASDAQ: MANH) heute sein jährliches EMEA-Event Exchange vor einem Publikum von mehr als 350 Kunden und Pressevertretern. In entsprechenden Keynotes bekam der europäische Markt eine Einführung in Manhattan Active® Supply Chain Planning und die Generativen KI-Lösungen, Manhattan Active® Maven und Manhattan Assist.

"Es ist großartig, wieder hier in Barcelona zu sein und eine Rekordzahl von Fachleuten aus den Bereichen Supply Chain und Handel zu treffen. Die Exchange bietet den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und die neuesten Technologien, die die Zukunft der Lieferkette und des Handels gestalten werden, aus erster Hand kennenzulernen", kommentiert Henri Seroux, Senior Vice President Europe bei Manhattan Associates.

"Mit realen Praxisbeispielen von Kunden wie zum Beispiel ba&sh, Yusen Logistics, Lacoste und Co-op sowie Gesprächen über modernste Technologien mit Manhattans Führungsteam, vertreten durch Eddie Capel und Brian Kinsella, ist dieses Jahr für jeden etwas dabei", ergänzt Henri Seroux.

Einige Highlights des Events:

Schneider Electric , das weltweit führende Unternehmen im Bereich Energiemanagement und -automatisierung, erläuterte, wie es seine Lieferkette durch die Vereinheitlichung von Warehouse- und Transportfunktionen mit Manhattan zu einem echten Wettbewerbsvorteil machen will.

, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Energiemanagement und -automatisierung, erläuterte, wie es seine Lieferkette durch die Vereinheitlichung von Warehouse- und Transportfunktionen mit Manhattan zu einem echten Wettbewerbsvorteil machen will. Bestseller , eines der führenden Modeunternehmen in Europa, zeigte, wie es seine Supply Chain durch eine strategische Partnerschaft mit Manhattan umgestaltet. Das Unternehmen gab Einblicke in die Herausforderungen, die es zu bewältigen galt sowie die Gründe für die Veränderung und den kooperativen Ansatz bei der Einführung von Manhattan Active Supply Chain.

, eines der führenden Modeunternehmen in Europa, zeigte, wie es seine Supply Chain durch eine strategische Partnerschaft mit Manhattan umgestaltet. Das Unternehmen gab Einblicke in die Herausforderungen, die es zu bewältigen galt sowie die Gründe für die Veränderung und den kooperativen Ansatz bei der Einführung von Manhattan Active Supply Chain. L'Oréal beschrieb die finalen Schritte der Umstellung mit Manhattan und berichtete, wie das Unternehmen das volle Potenzial von Manhattan Active® Warehouse Management ausschöpft, um die Abläufe zu optimieren und nahtlos in die datengesteuerte Welt der Beauty Tech zu integrieren,

beschrieb die finalen Schritte der Umstellung mit Manhattan und berichtete, wie das Unternehmen das volle Potenzial von Manhattan Active® Warehouse Management ausschöpft, um die Abläufe zu optimieren und nahtlos in die datengesteuerte Welt der Beauty Tech zu integrieren, Kramp , der führende Anbieter von Ersatzteilen in der europäischen Landwirtschaft, erläuterte den Zuhörern die zentrale Rolle, die Manhattan Active® Omni bei der digitalen Transformation des Unternehmens spielt.

, der führende Anbieter von Ersatzteilen in der europäischen Landwirtschaft, erläuterte den Zuhörern die zentrale Rolle, die Manhattan Active® Omni bei der digitalen Transformation des Unternehmens spielt. Die Einführung von Manhattan Active Supply Chain Planning vervollständigt die Vision des Unternehmens von einem wirklich einheitlichen Supply-Chain-Ökosystem. Manhattan Active Maven und Manhattan Assist nutzen die Leistung von GenAI, um ein neues Niveau an Kundenerfahrung, Personalisierung, Produktivität und Kosteneinsparungen zu bieten.

Abschließend sagte Henri Seroux: "Unsere neuesten Lösungen zeigen, dass Manhattan nicht nur die Lücken im Supply-Chain-Commerce schließt, sondern auch die Vision einer einheitlichen Lieferkette verwirklicht. Dadurch legen wir die Messlatte für die gesamte Branche höher und festigen unseren Ruf als Innovator, den wir in mehr als drei Jahrzehnten erworben haben."

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241015436278/de/

Contacts:

Stefanie Haase

Manhattan Associates

Tel.: +49 (0)1520 1024491

sthaase@manh.com

Torben Sachau

STROOMER Communications

Tel.: +49 (0) 40 853133292

torben.sachau@stroomer.de