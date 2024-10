TotalEnergies SE rechnet im dritten Quartal 2024 mit einem deutlichen Rückgang der Ergebnisse im Downstream-Bereich. Der französische Energiekonzern begründet dies mit erheblich gesunkenen Raffineriemargen sowohl in Europa als auch in anderen Regionen. Die tägliche Förderung von Kohlenwasserstoffen wird voraussichtlich bei 2,4 Millionen Barrel liegen, was dem unteren Ende der zuvor prognostizierten Spanne entspricht.

Positive Entwicklung im LNG-Geschäft

Trotz der Herausforderungen im Raffineriesektor erwartet TotalEnergies im integrierten Flüssiggas-Geschäft einen Gewinn von über einer Milliarde US-Dollar. Dies steht im Kontrast zu den schwächeren Ergebnissen in anderen Bereichen. Die Ergebnisse der integrierten Stromversorgungssparte dürften weitgehend mit denen des zweiten Quartals übereinstimmen, was auf eine gewisse Stabilität in diesem Segment hindeutet.

