- BARCLAYS CUTS THG PRICE TARGET TO 84 (92) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1070 (1150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 170 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 200 (170) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 215 (245) PENCE - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 333 (341) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PARAGON GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 780 (875) PENCE - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 76 (59) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 425 (140) PENCE - JEFFERIES RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 540 (500) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF STARTS BRITISH LAND WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 500 PENCE - ODDO BHF STARTS LAND SECURITIES WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 735 PENCE - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 460 (510) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BODYCOTE TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 700 (720) PENCE



