Die SAP SE-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen beachtlichen Kursanstieg von 0,9 Prozent auf 213,50 EUR im XETRA-Handel. Der Anteilsschein erreichte sogar ein neues 52-Wochen-Hoch bei 214,05 EUR, was die positive Stimmung der Anleger widerspiegelt. Im Vergleich zum Vorjahrestief von 121,10 EUR am 19.10.2023 zeigt sich eine beeindruckende Wertsteigerung von 43,28 Prozent.

Fortschreitender Aktienrückkauf

Parallel zum Kursanstieg setzt SAP sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der Woche vom 07.10. bis 11.10.2024 wurden insgesamt 346.992 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 204,13 EUR zurückgekauft. Das Gesamtvolumen belief sich auf rund 70,6 Millionen Euro. Seit Beginn des Programms hat SAP bereits 4.057.746 eigene Aktien erworben, was das anhaltende Vertrauen des Unternehmens in seine eigene Stärke unterstreicht.

