Die RWE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Anstieg und schloss mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 31,85 Euro. Trotz der aktuellen Herausforderungen im Energiesektor zeigt sich der Titel damit relativ stabil. Das 52-Wochen-Hoch von 42,33 Euro, erreicht am 14. Dezember 2023, bleibt jedoch in weiter Ferne. Um diesen Wert wieder zu erreichen, müsste die Aktie um beachtliche 32,90 Prozent zulegen. Analysten sehen dennoch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel für die RWE-Aktie liegt bei 46,89 Euro.

Positive Geschäftszahlen und Dividendenaussichten

Im jüngsten Quartal konnte RWE einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,53 Euro im Vorjahresquartal auf 2,81 Euro. Allerdings ging der Umsatz um 16,11 Prozent zurück. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,79 Euro je Aktie. Die Dividenden-Prognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 1,09 Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,00 Euro) bedeuten würde. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 13. November 2024 erwartet.

