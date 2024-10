Die Airbus-Aktie verzeichnete einen positiven Trend an der Börse, mit einem Anstieg von 1,4% auf 134,88 Euro im XETRA-Handel. Dieser Kursgewinn übertraf die allgemeine Marktentwicklung und näherte sich dem 52-Wochen-Hoch von 172,82 Euro, das am 27. März erreicht wurde. Trotz der jüngsten Quartalsergebnisse, die einen Rückgang des Gewinns pro Aktie von 1,34 Euro auf 0,29 Euro zeigten, blieb das Anlegervertrauen robust. Der Umsatz stieg leicht um 0,6% auf 16 Milliarden Euro, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 5,25 Euro je Aktie für Airbus. Die Dividendenprognose liegt bei 2,19 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,80 Euro darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 158,33 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial für die Aktie andeutet. Die nächsten Quartalsergebnisse werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Luftfahrtriesen geben.

