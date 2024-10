FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma haben am Dienstag überdurchschnittlich zugelegt. Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel sah mehrere Gründe, auch wenn es "tagesaktuell nichts Handfestes an Nachrichten gibt". So würden von beiden starke Quartalsberichte erwartet. Zudem seien beide Papiere "China-Plays". Die Hoffnung, dass die angekündigten Wirtschaftsstimuli die Konsumlaune in China neu entfachen könnten, treibe denn auch diese beiden Werte an.

Während Adidas im Dax um 1,4 Prozent auf 239,90 Euro stiegen, zogen Puma im MDax um 3,1 Prozent auf 37,13 Euro an.

Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen gab es an diesem Tag neben einem Ausblick des Bankhauses Metzler auch einen positiven Kommentar der Deutschen Bank zu Puma. Diese bekräftigte ihre Kaufempfehlung und vermutet in den am 6. November erwarteten Zahlen einen Kurstreiber. Adidas will am 29. Oktober über das abgelaufene Jahresviertel berichten - und könnte damit ebenfalls positiv überraschen, wie etwa Warburg Research erwartet./ck/jha/

DE0006969603, DE0008469008, DE0008467416, DE000A1EWWW0