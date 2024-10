Vonovia will sich die restlichen Anteile an Deutsche Wohnen sichern, dabei aber keine Grunderwerbsteuer zahlen. Möglich macht das ein völlig legaler Trick. Die Politik in der Hauptstadt bringt das auf die Barrikaden. Anleger können den Gegenwind dennoch gelassen hinnehmen.Durch Anpassungen in der Firmenstruktur umgeht Vonovia im Zuge der Übernahme der Deutsche Wohnen Steuerzahlungen in Höhe von einer Milliarde Euro. Diese Summe hätte der Bochumer Wohnungskonzern an Grunderwerbsteuer zahlen müssen, ...

