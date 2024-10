Wie in den Vorjahren war die Stromversorgung in Deutschland 2023 so zuverlässig wie in kaum einem anderen Land der Welt. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau wird der Netzbetrieb zwar anspruchsvoller, so das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE - das hohe Maß an Versorgungssicherheit bleibt aber gewahrt. Das deutsche Stromsystem gehört zu den sichersten der Welt: Gerade einmal 13,7 Minuten blieb 2023 im Schnitt der Strom weg, meldet das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE FNN). Im Jahr zuvor waren es zwar noch knapp zwei Minuten weniger. Dennoch gehöre die Bundesrepublik bei der Versorgungssicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...