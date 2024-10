Basel - Das Vertrauen in den Schweizer Wirtschaftsstandort hat im dritten Quartal 2024 gelitten. Vor allem die Realwirtschaft kämpft laut dem Beratungsunternehmen Commslab weiterhin mit einem sich eintrübenden Meinungsklima. Dazu kämen die weiter nachlassenden Erholungseffekte auf Seiten der Finanzindustrie, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. In Kombination habe dieser Effekt dazu geführt, dass die Reputation der Schweizer Gesamtwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...