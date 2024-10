Pressemitteilung der SANHA GmbH & Co. KG:

SANHA GmbH & Co. KG mit weiterhin positiver Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024

Umsatz in den ersten neun Monaten 2024 steigt um 1,9 % auf 92,9 Mio. Euro

EBITDA erhöht sich von 15,3 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 17,1 %

Revalutierung des ausstehenden Anleihevolumens auf 33,7 Mio. Euro

Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, setzt die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 fort. Der Umsatz liegt kumuliert per Ende September bei 92,9 Mio. Euro und damit +1,9 % über Vorjahr. Insbesondere das Industrie- und Kältegeschäft, das SANHA in den vergangenen Jahren im Rahmen der Diversifikation ...

