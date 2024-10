Biodiversitäts-Solarparks könnten nach Meinung von Solarpower Europe und The Nature Conservancy dazu beitragen, das neue EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur umzusetzen. Dazu bedarf es aber eines europaweit gültigen politischen Rahmens, der unter anderem definiert, was ein naturverträglicher Solarpark überhaupt ist. Zusammen mit der US-amerikanischen Naturschutzorganisation The Nature Conservancy fordert der Branchenverband Solarpower Europe von der EU, einen kohärenten politischen Rahmen zu schaffen, der definiert, was ein naturverträglicher Solarpark ist. Die Standards müssten mit der bestehenden ...

