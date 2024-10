BERKSHIRE HATHAWAY hat die Beteiligung an dem Satellitenradiounternehmen um 3,6 Mio. Aktien für ca. 87 Mio. $ aufgestockt. Insgesamt hält Buffetts Beteiligungsfirma 32 % an SIRIUS XM. Das Unternehmen hat mehr als 33 Mio. Abonnenten. Unter anderem setzen Autohersteller auf die Digitalradiodienste von SIRIUS XM. 2024 ist aufgrund der mauen Autokonjunktur ein Übergangsjahr. Sollte man Buffett folgen? Das Chance-Risiko-Profil für die Aktie ist nach Minus 50 % seit Jahresanfang aktuell akzeptabel. Das 2024er-KGV liegt bei 9 und sinkt nach aktuellen Schätzungen 2025 auf 8. Der Gewinn fließt auch direkt in den Freien Cashflow. Die Bewertung stimmt, das reicht, um einen Fuß in die Tür zu stellen.



