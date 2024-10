Nidau - Der Verwaltungsrat von Quickline hat die Geschäftsleitung komplettiert: Per 1. Januar 2025 tritt der designierte CEO Egon Perathoner sein Amt an und zwei ausgewiesene Fachexperten werden die Geschäftsleitung vervollständigen: Dominik Breitenmoser als Chief Operating Officer (COO) und Eshchar Cohen als Chief Financial Officer (CFO). In der Geschäftsleitung der Schweizer Telekommunikationsanbieterin Quickline gibt es per 1. Januar 2025 Bewegung: ...

