Der niederländische Chipausrüster Asml hat seine Umsatzprognose für das Jahr 2025 nach einem enttäuschenden Auftragseingang im dritten Quartal 2023 deutlich nach unten korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Nettoumsatz zwischen 30 und 35 Milliarden Euro, was eine erhebliche Anpassung gegenüber der vorherigen Schätzung von 30 bis 40 Milliarden Euro darstellt. Diese Nachricht hat an den Börsen für Aufsehen gesorgt und den Aktienkurs von Asml stark unter Druck gesetzt. An der Euronext verzeichnete die Aktie zeitweise einen Verlust von knapp 15 Prozent und fiel auf 673,60 Euro.

Auswirkungen auf die Branche

Die Hiobsbotschaft von Asml hat nicht nur das eigene Unternehmen getroffen, sondern wirkt sich auch auf die gesamte Halbleiterbranche aus. Andere Chipwerte gerieten ebenfalls unter Druck, wobei beispielsweise die Aktie des US-Chipherstellers Nvidia einen Rückgang von vier Prozent verzeichnete. Analysten zeigen sich besorgt über die Entwicklung, da Asml als Indikator für die Gesundheit des gesamten Halbleitermarktes gilt. Die reduzierte Prognose könnte auf eine mögliche Abschwächung der Nachfrage im Chipsektor hindeuten.

