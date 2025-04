News von Trading-Treff.de Massive Kursgewinn schaffte am Donnerstag wieder die Aktie von ASM Holding. Das Unternehmen konnte sich zum Ende des Handelstages um fast 2 % nach oben schieben und beendete den Handel zwischenzeitlich bei 591,70 €. Zumindest an den Heimatbörsen. Somit hat die Aktie damit wieder einen Kurs nahe an den wichtigsten Wendepunkten erreicht. Die Notierungen des Unternehmens waren in den vergangenen Wochen relativ nach oben gelaufen. ...

