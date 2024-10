Revidiert die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 3,5 bis 5 und behält die Margenprognose bei 18 bis 19 bei

HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, meldete für das am 30. September 2024 endende Quartal eine hervorragende Leistung, wobei HCLSoftware ein starkes Umsatzwachstum erzielte.

Im Laufe des Quartals schloss HCLTech neue branchenübergreifende Geschäfte mit einem Gesamtauftragswert von 2,2 Mrd. USD ab. Das Unternehmen revidierte das untere Ende seiner Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 3,5 bis 5 (CC) und behielt die EBIT-Margenprognose für diesen Zeitraum bei 18 bis 19 bei. Das Unternehmen kündigte eine Dividende von 12 pro Aktie an.

"Wir haben ein starkes Quartal mit einem Umsatzwachstum von 1,6 gegenüber dem Vorquartal bei konstanten Wechselkursen und einem EBIT von 18,6 erzielt. Dieses Wachstum verteilte sich gut auf Branchen, Regionen und Angebote. HCLSoftware hat in diesem Quartal eine hervorragende Leistung von 9,4 im Jahresvergleich und ein Wachstum von 6,4 im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 bei konstanten Wechselkursen erzielt, was die zunehmende Relevanz unserer Produkte für die digitale Wirtschaft unter Beweis stellt. Unsere Pipeline ist sehr stark, einschließlich Daten und KI, Digital Engineering, SAP-Migration und effizienzorientierte Programme. Unsere GenAI-Angebote wie AI Force und AI Foundry kommen bei unseren Kunden sehr gut an und sollten mittelfristig zu mehr Effizienz, Wachstum und Innovation führen", sagte C. Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.

Der Umsatz in konstanten Währungen (CC) stieg im Jahresvergleich um 6,2 %, während der Dollar-Umsatz bei 3,4 Mrd. USD lag, was einem Anstieg von 6,8 im Jahresvergleich entspricht. Die Service-Einnahmen stiegen im Quartal um 5,9 im Vergleich zum Vorjahr (CC), während die digitalen Einnahmen um 7,8 im Vergleich zum Vorjahr (CC) stiegen. Der Bereich Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ERS) wuchs im Vergleich zum Vorjahr (CC) um 4,3 %.

Geografisch betrachtet verzeichnete Nord- und Südamerika mit 7,5 im Jahresvergleich (CC) das höchste Umsatzwachstum, gefolgt von Europa mit 4,2 im Jahresvergleich (CC). Das vertikale Wachstum in der Branche wurde angeführt von Telekommunikation, Medien, Verlagswesen und Unterhaltung (61,2 im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen), gefolgt von Fertigung (7,1 im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen) und Einzelhandel und Konsumgüter (6,2 im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen).

"HCLTech hat solide Finanzergebnisse mit einem konstanten Umsatzwachstum (CC) von branchenführenden 6,2 im Jahresvergleich erzielt. Der Umsatz in indischen Rupien erreichte 28.862 Crore, was einem sequenziellen Wachstum von 2,9 und einem Wachstum von 8,2 im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieses Umsatzwachstum ging mit einer verbesserten Rentabilität einher. Unsere EBIT-Marge stieg im zweiten Quartal auf 18,6 und damit um 149 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal", sagte Shiv Walia, Chief Financial Officer von HCLTech.

Das Unternehmen stellte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 2.932 Studienanfänger ein, während die Fluktuation (in den letzten zwölf Monaten) bei 12,9 lag.

HCLTech nutzt weiterhin Technologien von GenAI bis hin zu Cloud-Computing, um seine Kunden dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen.

Zu den ausgewählten KI-, GenAI- und Software-Deals, die HCLTech im Quartal gewonnen hat, gehören:

Ein Fortune-200-Biopharma-Unternehmen wählte HCLTech als strategischen Partner für SAP Managed Services. HCLTech wird integrierte Bereitstellung, Automatisierung und GenAI nutzen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und die Servicequalität für den Kunden zu erhöhen.

Ein führendes Softwareunternehmen mit Sitz in den USA hat HCLTech AI Force ausgewählt, um eine schnelle Suchfunktion zu entwickeln, mit der doppelte Fehler gefunden werden können. Der Einsatz verbesserte die Effizienz der Tester um 15 %, was zu erheblichen Zeiteinsparungen und einer höheren Produktivität führte.

ausgewählt, um eine schnelle Suchfunktion zu entwickeln, mit der doppelte Fehler gefunden werden können. Der Einsatz verbesserte die Effizienz der Tester um 15 %, was zu erheblichen Zeiteinsparungen und einer höheren Produktivität führte. Ein in den USA ansässiges Automobilunternehmen hat HCLTech mit der Entwicklung einer KI-basierten Lösung für die Kundensegmentierung und dynamische Preisoptimierung beauftragt. HCLTech wird seine Enterprise AI Foundry einsetzen, um Modelle zu erstellen und zu operationalisieren, die die After-Market-Vertriebsabläufe verbessern.

einsetzen, um Modelle zu erstellen und zu operationalisieren, die die After-Market-Vertriebsabläufe verbessern. Ein führendes indisches Energieunternehmen hat sich für BigFix von HCLSoftware für das Unified-Endpoint-Management entschieden. Die Bereitstellung wird die Einhaltung von Vorschriften verbessern, das Schwachstellenmanagement fördern und die Mitarbeitererfahrung durch intelligente Automatisierung verbessern.

Andere Erfolge:

Roshni Nadar Malhotra, Chairperson von HCLTech, wurde mit dem Chevalier de la Légion d'Honneur, Frankreichs höchstem zivilen Orden, ausgezeichnet

Auf Platz 1 der Liste der besten Unternehmen der Welt 2024 des TIME Magazine

Auf Platz 7 der Businessworld-Liste der 50 nachhaltigsten Unternehmen Indiens 2024

