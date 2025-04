New York und Noida, Indien (ots/PRNewswire) -Stärkstes Wachstum unter den Wettbewerbern im zweiten Jahr in Folge - neue Geschäftsabschlüsse im vierten Quartal in Höhe von 3 Mrd. USD, wodurch der Gesamtvertragswert im GJ25 auf 9,3 Mrd. USD steigtHCLTech (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcltech.com%2F&data=05%7C02%7Clnhubs%40prnewswire.com%7Cab8d6b7d517a4e9d281008dd81cd045b%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638809439716193292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=NrYzBs%2BHPglI1Kw6vAUQpCAc9VZkVHhnmkkF76uWGCQ%3D&reserved=0) (NSE:HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein führendes globales Technologieunternehmen, gab heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bis zum 31. März 2025 bekannt.Mit einem Umsatzwachstum von 4,3 % auf 13,84 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2025 setzte das Unternehmen seine robuste Entwicklung fort. Der Auftragseingang blieb stark und diversifiziert, mit einem Gesamtvolumen von 9,3 Mrd. USD an neuen Geschäftsabschlüssen für das Jahr. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 2 bis 5 % (währungsbereinigt) und eine EBIT-Marge von 18 bis 19 %."HCLTech wuchs im zweiten Jahr in Folge am schnellsten unter unseren Mitbewerbern, da wir ein weiteres Jahr disziplinierter Umsetzung abgeschlossen haben. Wir haben unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 4,7 % und einer EBIT-Marge von 18,3 % erfüllt. Das Wachstum von HCLSoftware beschleunigt sich weiter und stieg in diesem Jahr währungsbereinigt um 3,5 %. In diesem Quartal verzeichnete unser Dienstleistungsgeschäft ein gesundes Wachstum von 0,7 % gegenüber dem Vorquartal in einem volatilen Marktumfeld. Wir verzeichneten einen sehr starken Auftragseingang von 3 Mrd. USD, ausgelöst durch unsere KI-Angebote und die integrierte GTM-Organisation, die zu Beginn des Geschäftsjahres eingerichtet wurde. Die Stärke unserer Umsetzung sollte uns mittelfristig gute Chancen eröffnen, die aus den globalen Unsicherheiten hervorgehen, da wir mit Umsicht vorgehen", so C Vijayakumar, CEO und Managing Director bei HCLTech.Im GJ25 wuchs der Dienstleistungsumsatz um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt). Der Umsatz mit digitalen Diensten stieg um 8,6 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt) und trägt nun 39 % zum Dienstleistungsumsatz bei. Die jährlichen wiederkehrenden Umsätze von HCLSoftware beliefen sich auf 1,03 Mrd. USD - ein währungsbereinigtes Plus von 1,8 %.Das Wachstum in den vertikalen Branchen wurde angeführt von Telekommunikation, Medien, Verlagswesen und Unterhaltung mit einem Plus von 43,4 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt), gefolgt von Einzelhandel und Konsumgüterindustrie mit 10,7 % und Technologie und Dienstleistungen mit 6,7 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt). In der geografischen Betrachtung war Amerika die am schnellsten wachsende Region mit einem Wachstum von 5,3 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt), während Europa um 3,5 % und der Rest der Welt um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt) wuchs.HCLTech kündigte eine Dividende von 18 INR/Aktie für das vierte Quartal an, womit sich die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2025 auf 60 INR/Aktie erhöht."HCLTech erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 6,5 % in INR und damit ein weiteres Jahr mit Best-in-Class-Performance. Unser Umsatz stieg um 6,5 % auf 1.170,55 Mrd. INR und das EBIT um 7 % auf 214,2 Mrd. INR. Der Dienstleistungsumsatz von HCLTech erreichte mit 1.053,98 Mrd. INR einen neuen Meilenstein und stieg um 6,6 %. Unser Nettogewinn für das Jahr betrug 173,9 Mrd. INR - ein Plus von 10,8 %. Dies entspricht einem EPS von 64,09 INR", ergänzt Shiv Walia, Chief Financial Officer bei HCLTech.Dank seines zukunftsfähigen Portfolios blieb HCLTech ein bevorzugter Partner für G2000-Unternehmen. Zu den wichtigsten Aufträgen dieses Quartals gehören:- Ein globales Hightech-Unternehmen mit Sitz in den USA wählte HCLTech für einen Mega-Engineering-Dienstleistungsauftrag aus, um die schnell wachsenden Segmente KI-gestütztes Silizium und softwaredefinierte Fahrzeuge zu bedienen.- HCLTech wird Western Union bei der Umstellung auf ein KI-gestütztes Plattform-Betriebsmodell unterstützen und dem Unternehmen helfen, ein modernes Technologiezentrum in Hyderabad einzurichten.- Carrix, der weltweit größte unabhängige Betreiber von Schiffs- und Bahnterminals, entschied sich für HCLTech, um seinen globalen Hafenbetrieb mit der fortschrittlichen Suite von HCLTech für KI-Engineering und AIoT-Angebote zu verbessern.- Einige der wichtigsten Anerkennungen, die HCLTech im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erhielt, sind:- Ernennung zur weltweit am schnellsten wachsenden IT-Dienstleistungsmarke im Brand Finance 2025 Global 500 und IT Services Top 25 Report- Auszeichnung zum dritten Mal in Folge als Global Top Employer durch das Top Employers Institute- Ernennung zu einem der World's Most Ethical Companies® 2025 zum zweiten Mal in Folge- Dritte Aufnahme in Folge in das S&P Global Sustainability YearbookInformationen zu HCLTechHCLTech (https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcltech.com%2F&data=05%7C01%7Cpatricia_s%40hcl.com%7C151fef9d9ba048f8a96508db82f1bd6b%7C189de737c93a4f5a8b686f4ca9941912%7C0%7C0%7C638247746999552390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LSWz5UyTLv68%2Fu8NnsM5194qNMNPsGNB4ktmVx0yhko%3D&reserved=0) ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI anbietet. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis März 2025 auf 13,8 Mrd. USD. 