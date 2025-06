HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und UiPath (NYSE: PATH), ein weltweit führender Anbieter von agentenbasierter Automatisierung, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um die agentenbasierte Automatisierung für UiPath-Kunden weltweit zu beschleunigen. Die Partnerschaft wird einen umfassenden Wandel für Unternehmen aller Branchen vorantreiben und intelligentere und selbstständigere Geschäftsprozesse ermöglichen, die nur minimale menschliche Eingriffe erfordern.

HCLTech wird sein KI-Know-how nutzen, um die UiPath Platform einzuführen und damit autonome Abläufe in den Bereichen Finanzen, Lieferkette, Beschaffung, Kundenservice, Marketing und Personalwesen zu ermöglichen. HCLTech wird diese Partnerschaft mit vorkonfigurierten KI-Agenten und Steuerungen unterstützen, um eine nahtlose Bereitstellung und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die geschäftliche Agilität zu verbessern, die Effizienz der Belegschaft zu optimieren und schnellere Renditen aus Investitionen in die Automatisierung von Geschäftsprozessen für globale Unternehmen zu erzielen.

HCLTech wird außerdem gemeinsam mit UiPath in Indien ein KI-Labor einrichten, um branchenorientierte, wiederholbare Lösungen (IFRS) und MVPs für den gesamten Automatisierungslebenszyklus zu entwickeln, von der Strategie über die Implementierung bis hin zur kontinuierlichen Optimierung. HCLTech wird sein globales Bereitstellungsmodell nutzen, um UiPath-Kunden in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu unterstützen.

"Während wir mit Agentic AI in eine neue Ära eintreten, wird die agentenbasierte Automatisierung von entscheidender Bedeutung sein, um Unternehmen die Geschwindigkeit und Agilität zu bieten, die sie benötigen, um ihre Abläufe zu transformieren und neues Geschäftspotenzial zu erschließen." Durch die Partnerschaft mit HCLTech kann UiPath die Leistungsfähigkeit seiner KI-gestützten Automatisierung auf Unternehmen weltweit ausweiten und so die intelligente Transformation in großem Maßstab beschleunigen. Dank der umfassenden Expertise von HCLTech in den Bereichen KI, Automatisierung und Branchenlösungen profitieren UiPath-Kunden von einer erstklassigen Implementierung und maximalen Geschäftsvorteilen", erklärte Ashim Gupta, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer von UiPath.

"Durch die gemeinsame Entwicklung von KI-gestützten Lösungen der nächsten Generation mit UiPath setzt HCLTech neue Maßstäbe für autonome Agent-Operationen, die Unternehmen beispiellose Effizienz, Agilität und Innovation ermöglichen. Unsere bewährte Expertise in den Bereichen Hyperautomation, KI und Cloud-First-Architekturen ermöglicht es uns, branchenspezifische und fortschrittliche Automatisierungslösungen in großem Maßstab anzubieten", sagte Raghu Kidambi, Corporate Vice President und Global Head, Digital Process Operations, HCLTech.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI erbringt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie den öffentlichen Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis März 2025 auf 13,8 Milliarden USD. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Über UiPath

UiPath (NYSE: PATH) ist ein weltweit führender Anbieter von agentenbasierter Automatisierung, der Unternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial von KI-Agenten zur autonomen Ausführung und Optimierung komplexer Geschäftsprozesse auszuschöpfen. Die UiPath Platform vereint auf einzigartige Weise kontrollierte Handlungsfreiheit, Entwicklerflexibilität und nahtlose Integration, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die automatisierte Ausführung von Aufgaben sicher und zuverlässig zu skalieren. UiPath hat sich der Sicherheit, Governance und Interoperabilität verschrieben und unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg in eine Zukunft, in der Automatisierung das volle Potenzial der KI zur Transformation von Branchen ausschöpft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.uipath.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

