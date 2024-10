Die Mehrheit der EU-Staaten hat sich vor Kurzem dazu entschieden, Einfuhrzölle für chinesische E-Autos zu ermöglichen. Damit sollen heimische Hersteller vor einer hypothetischen Schwemme chinesischer E-Autos geschützt werden. Die Hersteller aus Fernost halten bislang jedoch an ihren Expansionsplänen in Richtung Westen fest.Dies trifft auch auf die Guangzhou Automobile Group, oder kurz GAC (CNE100001NQ2) zu. Der Konzern verkauft in Europa bislang noch keine Elektroautos, will auf dem Pariser Autosalon aber ein erstes SUV vorstellen, welches an die hiesigen ...

