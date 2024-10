Nach einem starken Start hat der deutsche Leitindex am heutigen Dienstag im Handelsverlauf Federn lassen müssen. Der DAX startete mit Zugewinnen und kletterte bis auf knapp 19.634 Zähler und damit den höchsten Stand in seiner Geschichte. Am Ende rutschte er jedoch ins Minus und ging 0,1 Prozent tiefer bei 19.486,19 Zählern aus dem Handel.Auf die Stimmung an den Märkten drückte die Aussicht, dass die USA erwägen, im Interesse der nationalen Sicherheit den Verkauf modernster KI-Chips an bestimmte ...

