Die Aktie des US-Chipherstellers Wolfspeed verzeichnete am Dienstag einen beeindruckenden Kurssprung von über 21%. Auslöser für diesen Anstieg war die Bekanntgabe einer massiven finanziellen Unterstützung durch die US-Regierung. Das Unternehmen erhält im Rahmen des CHIPS Act eine direkte Förderung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar. Diese Mittel sollen in den Ausbau der Siliziumkarbid-Wafer-Produktion in North Carolina und New York fließen, was Wolfspeed's Position im Halbleitermarkt erheblich stärken dürfte.

Zusätzliche Finanzierung sichert Wachstumskurs

Neben der staatlichen Förderung konnte Wolfspeed auch eine weitere Finanzierungsrunde unter der Führung von Apollo erfolgreich abschließen. Diese zusätzlichen Mittel unterstreichen das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens. Analysten sehen in dieser Entwicklung enormes Potenzial für die Wolfspeed-Aktie und erwarten eine nachhaltige Stärkung der Marktposition im Bereich der Halbleitertechnologie.

