Leonardo und Rheinmetall gründen ein Joint Venture, das einen neuen europäischen Nukleus für die Entwicklung und Produktion militärischer Gefechtsfahrzeuge in Europa bilden soll. Ein entsprechendes Memorandum of Understanding (MoU) hatten die Unternehmen bereits Anfang Juli 2024 in Rom unterzeichnet. Die Rheinmetall AG und Leonardo S.p.A. werden zu gleichen Teilen (jeweils 50%) an der neuen Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) beteiligt sein, die ihren Hauptsitz in Rom und eine operative Zentrale in La Spezia haben wird. Die Gründung des Unternehmens, die bis Januar 2025 erwartet wird, ...

