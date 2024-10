Die Wolftank Group AG, ein führender Anbieter von Umwelt- und Energielösungen, steht vor bedeutenden Veränderungen in ihrer Führungsstruktur. Nach einem Jahrzehnt an der Spitze des Unternehmens wird der langjährige CEO Peter Werth zum Jahresende 2024 die operative Verantwortung abgeben. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der das Unternehmen nach eigenem Bekunden sein bisher bestes Halbjahresergebnis erzielt hat und optimistisch in die Zukunft blickt.

Neuausrichtung des Managements

Simon Reckla, der seit Juli 2023 dem Vorstand angehört, wird ab Januar 2025 die Position des CEO übernehmen. Diese Personalentscheidung ist Teil einer umfassenderen strategischen Neuausrichtung der Gruppe. Werth wird sich künftig als Vorsitzender des neu geschaffenen Strategy Advisory Board auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens konzentrieren. Mit dieser Umstrukturierung zielt die Wolftank Group darauf ab, ihre Marktposition weiter zu stärken und neue Wachstumschancen im Energie- und Umweltsektor zu nutzen.

