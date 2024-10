© Foto: DALL*E



Das Quartalsergebnis des niederländischen Anlagenbauers ASML hat Halbleiter-Aktien am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Das ist kein gutes Zeichen!Um 16 Prozent verbilligten sich am späten Dienstagnachmittag die Anteile von ASML, dem für die globale Halbleiterindustrie so wichtigen Anlagenbauer. Die Niederländer stellen diejenigen Maschinen her, die in den Chip-Werken von Intel, Samsung und Taiwan Semiconductor sowie anderen Halbleiterfertigern Wafer mithilfe von Licht bedrucken. Damit steht das Unternehmen in der Halbleiter-Lieferkette an einer der vorderen Positionen, weswegen der Geschäftsbericht von ASML als Frühindikator für Entwicklungen in der Chip-Branche gilt. Die ist nach …