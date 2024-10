Die Tecan Group revidiert ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 nach unten. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzrückgang von 12-14% in Lokalwährungen, was deutlich unter den bisherigen Erwartungen liegt. Hauptgründe sind die schwache Nachfrage im Life-Sciences-Sektor und Auftragsverschiebungen von OEM-Kunden, insbesondere in China. Trotz eines rigorosen Kostensenkungsprogramms musste Tecan auch die Rentabilitätserwartungen anpassen und geht von einer bereinigten EBITDA-Marge von 16-18% aus.

Langfristig optimistisch trotz kurzfristiger Herausforderungen

Ungeachtet der aktuellen Marktherausforderungen bleibt Tecan für die mittelfristige Entwicklung zuversichtlich. Das Unternehmen erwartet eine Rückkehr zu organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich unter normalen Marktbedingungen. Auf dem bevorstehenden Capital Markets Day am 22. Oktober will Tecan seine Wachstumsstrategie präsentieren und bahnbrechende Innovationen im Life-Sciences-Geschäft sowie eine robuste Projektpipeline im Partnering-Geschäft vorstellen.

