Der US-Lebensmittel- und Getränkekonzern PepsiCo hat am heutigen Donnerstag seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. In Nordamerika war die Nachfrage schwach, die internationalen Märkte haben dagegen die Bilanz gestützt. Trotzdem hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt, was die Aktie kurz nach Handelsbeginn um rund zwei Prozent nach unten drückt.Der Lebensmittel- und Getränkeriese verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ...

