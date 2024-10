In den USA läuft bereits die Berichtssaison, und auch mehrere Finanzinstitute haben ihre Bücher schon geöffnet. Die Commerzbank ist zwar erst am 6. November an der Reihe, aber die Analysten werfen natürlich schon einen Blick auf die Quartalszahlen.Der Analystenkonsens rechnet mit Erträgen von 2,66 Milliarden Euro, was etwas weniger ist als vor einem Jahr (2,76 Milliarden Euro). Der Nettogewinn dürfte sich dabei auf 570 Millionen Euro belaufen. Im Jahresvergleich wäre das ein Rückgang (Q3/2023: 684 ...

