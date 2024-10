EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

NanoRepro veröffentlicht Halbjahreszahlen 2024 - Umsatz im Kerngeschäft steigt, Investitionen in Markenbekanntheit zahlen sich aus Deutliches Umsatzwachstum im Kerngeschäft mit ZuhauseTEST-Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln

Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2024 auf 1.771 TEUR (H1 2023: 1.392 TEUR) trotz weitestgehendem Wegfall des SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest-Geschäfts

Ergebnis von Marketing- und Vertriebsausgaben geprägt - EBIT und Nettoergebnis deutlich verbessert

Eigenkapitalquote von 98 Prozent

Erwerb eines Mehrheitsanteils am Kosmetikhersteller Paedi Protect AG im 3. Quartal Marburg, 16. Oktober 2024. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109), Hersteller und Distributor von Schnelltests und Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln, hat heute ihren Bericht über das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen konnte im Kerngeschäft mit Selbstdiagnostiktests und Nahrungsergänzungsmitteln einen deutlichen Umsatzanstieg auf 1.771 TEUR (H1 2023: 1.392 TEUR) erzielen. NanoRepro setzte damit die erfreuliche Umsatzentwicklung des Vorjahres fort. Die im Vorjahr noch maßgeblichen Umsätze aus dem Handel mit SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests haben in 2024 wie erwartet nur marginal zur Umsatzentwicklung beigetragen. Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf -2.250 TEUR nach -2.784 TEUR im Vorjahreshalbjahr, das Nachsteuerergebnis verbesserte sich signifikant auf -1.164 TEUR (H1 2023: -2.650 TEUR). "Nach der Sonderkonjunktur der Vorjahre durch unser Angebot an SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests sind wir in diesem Jahr wieder auf den stabilen Wachstumskurs unseres Kerngeschäfts mit den Sparten Diagnostik und Nahrungsergänzungsmittel zurückgekehrt. Gezielt haben wir dazu unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten im vergangenen Jahr ausgeweitet, um schnell eine relevante Bekanntheit zu erreichen und weitere Partnerschaften aufzubauen. Erfolge haben wir bereits erzielt: So sind wir nun unter anderem bei einer führenden deutschen Drogeriemarktkette als Eigenmarkenlieferant für Schnelltests gelistet. Auf dieser Basis können wir nunmehr verstärkt an der Verbesserung unserer Profitabilität arbeiten", erläutert Stefan Pieh, CFO der NanoRepro AG. Fokus auf Kerngeschäft zahlt sich aus NanoRepro hat im ersten Halbjahr 2024 die Vertriebsaktivitäten rund um die Vermarktung der Produkte des originären Kernportfolios und die Ausweitung der entsprechenden Umsätze fortgesetzt. Durch gezielte Investitionen in Werbung und Marketing konnten sowohl die Bekanntheit der Marke ZuhauseTEST als auch die Absatzzahlen der Produkte erhöht werden. Zudem wurden die Kooperationen mit bestehenden Partnerschaften gestärkt und neue Geschäftspartner gewonnen. Im Diagnostik-Bereich ist es dem Unternehmen gelungen, für eine führende Drogeriemarktkette Lieferant für acht Tests als Eigenmarke zu werden. Der Umsatz der Produkte mit der Marke ZuhauseTEST stieg von 998 TEUR in den ersten sechs Monaten 2023 auf 1.333 TEUR im Berichtszeitraum - ein Anstieg um 33,6 Prozent. Im Bereich Nahrungsergänzungsmittel bzw. Kosmetik hat NanoRepro weitere Fortschritte bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie erzielt, was das deutliche Umsatzwachstum in diesem Segment belegt. Unter anderem wurde ein neues OPC-Produkt in den Markt eingeführt. Dazu arbeitet das Unternehmen derzeit intensiv an Verträgen zu flächendeckenden Handelslistings. Der Absatz von Nahrungsergänzungsmitteln unter dem Markennamen alphabiol stieg sogar um 341,7 Prozent von 96 TEUR auf 424 TEUR. Dagegen hat der in den vergangenen Jahren dominierende Handel mit SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests mit 14 TEUR (H1 2023: 298 TEUR) nur marginal zum Umsatz beigetragen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf 2.626 TEUR. Maßgebliche Position waren dabei Marketing-/Werbekosten in Höhe von 1.941 TEUR, die in den Markenaufbau im Kernportfolio investiert wurden. Primär durch die im Berichtszeitraum planmäßig durchgeführten Werbe- und Marketinginvestitionen, die ab Beginn des zweiten Halbjahres 2024 sukzessiv zurückgefahren wurden, belief sich das EBITDA im Berichtszeitraum auf -2.242 TEUR nach -2.205 TEUR im ersten Halbjahr 2023. Besser hingegen entwickelte sich das Betriebsergebnis (EBIT) im ersten Halbjahr 2024 auf -2.251 TEUR (H1 2023: -2.784 TEUR) und das Nachsteuerergebnis mit -1.165 TEUR nach einem Fehlbetrag von -2.651 TEUR zum 30. Juni 2023. Ausgezeichnete Finanzposition: Hohe Eigenkapitalquote Die NanoRepro AG verfügt u¨ber ausgezeichnete Finanz- und Vermögensverhältnisse und ist nahezu ausschließlich u¨ber Eigenkapital finanziert, wodurch der Gesellschaft eine Vielzahl strategischer Handlungsoptionen ohne Abhängigkeiten von externen Kapitalquellen zur Verfügung stehen. Die liquiden Mittel und liquiditätsnahen Werte in Form von Geldmarktpapieren machten mit einem summierten Wert von 25.798 TEUR zum Stichtag 30. Juni 2024 die größte Einzelposition der Aktivseite aus. Zum Anlagevermögen zählten insbesondere die beiden Finanzbeteiligungen an der Deutsche Kosmetikwerke AG u¨ber 2.684 TEUR (entspricht 9,9 % des Grundkapitals) und der Paedi Protect AG u¨ber 2.496 TEUR (entspricht 7,8 % des Grundkapitals), die als Finanzanlagen im Anlagevermögen bilanziert sind. Die sehr gute Liquiditätslage ist ursächlich darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft durch die operativen Geschäftserfolge der Pandemiejahre sowie erfolgreich durchgeführte Kapitalmaßnahmen fast vollständig eigenkapitalfinanziert ist. Im Berichtszeitraum wurden weder Kreditaufnahmen u¨ber Banken noch Kapitalmaßnahmen vorgenommen. Das bilanzielle Eigenkapital der NanoRepro AG belief sich per 30. Juni 2024 auf 39.022 TEUR, woraus sich zum Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 98 Prozent ermittelt. Der vollständige Halbjahresabschluss ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.nanorepro.com/investoren/finanzberichte Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen Im Berichtszeitraum hat NanoRepro das in 2023 gestartete Aktienru¨ckkaufprogramm abgeschlossen. Bis Ende April 2024 wurden insgesamt 290.497 Stu¨ck eigene Aktien zurückerworben, was bezogen auf das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Aktienru¨ckkaufermächtigung 2,25 Prozent entspricht. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug (exklusiv der Erwerbsnebenkosten) durchschnittlich 2,16 EUR. Die erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft können flexibel zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden. Mehrheitsbeteiligung an Paedi Protect Anfang Juli 2024 hat die NanoRepro AG Aktionärinnen und Aktionären der nicht-börsennotierten Paedi Protect AG ein freiwilliges Kaufangebot unterbreitet. Ziel war es, eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft zu erwerben, um das Produktportfolio von NanoRepro im Bereich nachhaltiger Hautpflegeprodukte strategisch auszubauen. Darüber hinaus soll die vertiefte Partnerschaft Synergien, insbesondere in den Bereichen Vertrieb und Marketing, schaffen. Am 15. Oktober meldete die Gesellschaft, dass ein Mehrheitsanteil von über 50 Prozent an Paedi Protect für 17,6 Mio. EUR erreicht wurde. Zuvor hielt NanoRepro 7,8 Prozent an der Paedi Protect AG. NanoRepro macht mit der Beteiligung an Paedi Protect einen großen Schritt bei der Umsetzung der angestrebten Wachstumsstrategie im Kerngeschäft. Durch die Partnerschaft wird das Portfolio im Bereich nachhaltiger Hautpflegeprodukte auf einen Schlag maßgeblich ausgebaut. Für NanoRepro bedeutet die Beteiligung eine deutliche Verbesserung bei Umsatz und Ertrag, während Paedi Protect vom Netzwerk, der Zusammenarbeit im Vertrieb und den verbesserten Finanzierungsmöglichkeiten für den weiteren Wachstumskurs profitiert. Ausblick Nach dem Ende der COVID-19-Pandemie hat NanoRepro den geschäftlichen, operativen Fokus wieder vollständig auf den Ausbau der Kernsegmente ZuhauseTEST und alphabiol gerichtet. In beiden Segmenten wird weiterhin von einer positiven Entwicklung ausgegangen. Dies begründet sich sowohl in der allgemeinen Einschätzung der einzelnen Marktsegmente als auch in der operativen Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate, die durch umfangreiche Marketing- und Werbemaßnahmen sowie den Ausbau des Produktportfolios flankiert wurde. Das Management geht fu¨r das laufende Geschäftsjahr von einem Umsatzwachstum von 20 bis 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr im Kernportfolio bei zugleich lediglich marginalen Umsätzen mit SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests aus. Insbesondere aufgrund der getätigten Investitionen in den nachhaltigen Aufbau der Marken wird im Geschäftsjahr 2024 mit einem negativen, wenngleich gegenüber dem Jahr 2023 verbesserten Jahresergebnis im niedrigen bis mittleren siebenstelligen Bereich gerechnet. Kennzahlen Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren der NanoRepro AG zum ersten Halbjahr 2024: Finanzielle Leistungsindikatoren 1. Halbjahr 2024 1. Halbjahr 2023 Umsatzerlöse 1.771 TEUR 1.392 TEUR EBITDA -2.242 TEUR -2.205 TEUR Jahresergebnis -1.165 TEUR -2.651 TEUR Working Capital 30.423 TEUR 39.269 TEUR Eigenkapital 39.022 TEUR 42.790 TEUR Eigenkapitalquote 98,2 % 97,1 %

Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt die NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Seit Herbst 2024 besitzt das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem innovativen Unternehmen, das sich auf hochwertige Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen und gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen fokussiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com



