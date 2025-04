Der Biotech-Wert aus Marburg verzeichnet trotz langfristiger Herausforderungen eine beachtliche Kurserholung von über 17 Prozent seit dem jüngsten Tiefpunkt.

Die NanoRepro Aktie zeigt seit Mitte Februar 2025 eine beachtliche Erholung. Mit einem aktuellen Kurs von 1,45 Euro am Freitag legte das Papier des Marburger Biotech-Unternehmens im vergangenen Monat um 12,45 Prozent zu. Besonders bemerkenswert: Seit dem 52-Wochen-Tief von 1,23 Euro, das erst am 13. Februar 2025 erreicht wurde, konnte die Aktie bereits einen Wertzuwachs von 17,48 Prozent verzeichnen. Der Schlusskurs vom Freitag liegt mit 6,63 Prozent deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt, was als technisch positives Signal gewertet werden kann.

Geschäftsentwicklung bleibt herausfordernd

Trotz der jüngsten Kurserholung steht die NanoRepro Aktie mit einer negativen Zwölf-Monats-Performance von -21,04 Prozent weiterhin unter Druck. Der Spezialist für diagnostische Schnelltests kämpft nach dem Corona-Boom mit anhaltenden Herausforderungen. Mit einer Marktkapitalisierung von nur 17,34 Millionen Euro bleibt das Unternehmen ein Kleinwert im deutschen Biotech-Sektor. Auffällig ist die vergleichsweise hohe Volatilität von 41,51 Prozent (annualisiert auf 30 Tage), die typisch für Aktien dieser Größenordnung ist. Langfristig orientierte Anleger beobachten nun, ob der Hersteller von Schnelltests für Fruchtbarkeit, Allergien und Infektionskrankheiten seine Produktpalette erfolgreich diversifizieren und neue Wachstumsimpulse generieren kann.

