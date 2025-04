© Foto: Oliver Berg/dpa

Bayer will den US Supreme Court einschalten: Im Glyphosat-Streit geht es um Grundsatzfragen, die für tausende Klagen und die Zukunft von Roundup entscheidend sein könnten. Ein Urteil mit Signalwirkung droht.Bayer hat über seine Tochter Monsanto die Überprüfung des Glyphosat-Falls "Durnell" beim US Supreme Court beantragt. Nur drei Tage nach dem Urteil der Vorinstanz öffnete sich damit ein möglicher Weg zum höchsten US-Gericht. Hintergrund ist ein Urteil des Missouri Court of Appeals, der eine zuvor zugunsten des Klägers getroffene Entscheidung bestätigt hatte. Dabei hatte die Jury Bayer zur Zahlung von 1,25 Millionen US-Dollar verurteilt - wegen angeblich fehlender Krebswarnhinweise auf dem …