Der Automobilriese Stellantis verzeichnete im dritten Quartal einen erheblichen Rückgang bei den Fahrzeugauslieferungen. Insgesamt schrumpften die Auslieferungen um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wobei Nordamerika mit einem Minus von 36 Prozent besonders stark betroffen war. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die Bemühungen des Unternehmens zurückzuführen, das Überangebot auf dem US-Markt zu reduzieren und die Lagerbestände der Händler abzubauen. Darüber hinaus trugen Verzögerungen bei der Einführung neuer Modelle zu diesem Rückgang bei.

Maßnahmen zur Marktanpassung

Als Reaktion auf die Kritik der US-Händler bezüglich der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit der Preise hat Stellantis seine Strategie angepasst. Der Konzern hat die Angebote für potenzielle Käufer verbessert und die Pläne zur Reduzierung der Lagerbestände intensiviert. Diese Schritte zielen darauf ab, die Marktposition zu stärken und die Verkaufszahlen langfristig zu stabilisieren. Trotz des Rückgangs in Nordamerika und Europa konnte Stellantis in Südamerika ein Wachstum von 14 Prozent verzeichnen, was die unterschiedliche Dynamik in den verschiedenen Märkten verdeutlicht.

Anzeige

Stellantis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Stellantis-Analyse vom 16. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Stellantis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Stellantis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Stellantis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...