Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel hat am Mittwochmorgen Quartalszahlen vorgelegt. Die fielen zwar besser aus als im Vorjahr, dürften aber kaum genügen.Die Wasserstoffbranche gilt vielen Anlegern als Hoffnungsträger für die Transformation von Industrie und Energiewirtschaft in eine emissionsfreie und klimaneutrale Zukunft. Insbesondere die in den vergangenen Jahren an der Börse gefragten Start-ups demonstrieren jedoch, wie schwer es der Technologie aktuell noch fällt, profitable Umsätze zu erzielen. Keine Ausnahme macht einmal mehr der norwegische Elektrolyseur Nel, der am Mittwochmorgen seinen Quartalsbericht präsentiert hat. Zwar fielen die Zahlen gegenüber dem Vorjahr besser aus, …