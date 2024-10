Die Reiner Lemoine Stiftung veröffentlicht ein Impulspapier, das die Abregelung von Photovoltaik-Anlagen in fünf repräsentativen Verteilnetztypen betrachtet. Der Autor berechnet auch, wie sich durch Zubau von Batteriespeichern und die Flexibilisierung des Verbrauchs von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen Verteilnetzausbau einsparen lässt. In zwei von fünf betrachteten Verteilnetzen würde eine effiziente Nutzung der Dachflächen dazu führen, dass die Hälfte der Solarstromerzeugung abgeregelt werden müsste. Zu diesem Schluss kommt Ricardo Reibsch in seiner Doktorarbeit, für die er drei ländliche und ...

