Enapter hat bekannt gegeben, dass die Serienproduktion seiner Megawatt-Elektrolyseure in China durch das Joint Venture mit der Wolong Gruppe begonnen hat. Der Kern des Elektrolyseurs wird weiterhin von Enapter in Europa hergestellt und zur Endmontage nach China geliefert. Das Outsourcing nach China hat mehrere Vorteile: Zum einen sinken die Kosten, zum anderen ermöglicht das Joint Venture den Zugang zum chinesischen Markt. Eine Absichtserklärung über den Kauf von Elektrolyseuren wurde mit dem größten Stahlproduzenten Chinas bereits unterzeichnet. Enapter bedient bereits erfolgreich den EU und US-Markt mit MW-Anlagen. In H1 24 konnten Aufträge über c. 20 MW verbucht werden, die H2 24 verdoppelt werden müssen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Absichtserklärung in China bestätige die Einschätzung der Analysten von mwb research, dass die Strategie von Enapter, den Vertrieb über Partner zu stärken, aufgehe. Die Empfehlung der Analysten von mwb research lautet weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von 12,00 Euro, da wir davon überzeugt sind, dass Enapter den Auftragseingang weiterhin so stark steigern kann. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





