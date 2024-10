Der Zubau an neuen PV-Leistungen lag im September 2024 mit 960 MW auf dem zweitniedrigsten Stand des Jahres. Insgesamt gingen im laufenden Jahr 11,4 Gigawatt an neuen PV-Anlagen in Betrieb. Die Bruttoleistung an neu gebauten Photovoltaikanlagen betrug im September 2024 962,4 Megawatt (MW). Das zeigen die vorläufigen Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) auf Basis des Marktstammregisters. Das war nach August der zweitgeringste Wert des Jahres. Von Januar bis September summieren sich die Inbetriebnahmen ...

