FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.10.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (2740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1550 (1600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2400 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 485 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 350 (355) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 650 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (6250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 5397 (5122) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 800 (685) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 240 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 75 (70) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTORIAN PLUMBING TARGET TO 120 (105) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RESUMES INFORMA WITH 'BUY' - TARGET 1041 PENCE - HSBC CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1150 (2270) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 518 (462) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3762 (3646) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS OXFORD INSTR. PRICE TARGET TO 2680 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT'



