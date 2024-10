London - Der frühere Bayern-Trainer Thomas Tuchel wird neuer Cheftrainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Entsprechende Berichte bestätigte am Mittwoch der englische Fußballverband. Tuchel soll seine Arbeit am 1. Januar 2025 im Vorfeld der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr aufnehmen.



Die Suche nach einem neuen Trainer soll dem Verband zufolge im Juli begonnen worden sein. Die Entscheidung, Tuchel einzustellen, soll Anfang letzter Woche vom Verbandsvorstand genehmigt worden sein. Tuchel unterzeichnete seinen Vertrag am Dienstag, hieß es.



"Ich bin sehr stolz, dass mir die Ehre zuteil wird, die englische Nationalmannschaft zu führen", sagte Tuchel. "Die Chance, England zu vertreten, ist ein großes Privileg, und die Möglichkeit, mit dieser besonderen und talentierten Gruppe von Spielern zu arbeiten, ist sehr aufregend."



Der derzeit vereinslose Tuchel war bis zum Ende der vergangenen Saison für die Geschicke des FC Bayern München verantwortlich. Zuvor hatte er auch schon beim FC Chelsea Erfahrung auf der Insel gesammelt. Mit den Londonern konnte er 2021 die Champions League gewinnen.

