Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Abschluss der Transaktion nach Genehmigung durch alle erforderlichen Aufsichtsbehörden- Übernahme eines Branchenführers in den Bereichen Installationsdienstleistungen, Ausrüstung und technisches Facility Management- Das Unternehmen bedient Hightech-Industrien wie Halbleiter, Biopharma und Batterien- Weitere Stärkung des Geschäftsbereichs Technology & ServicesExyte, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, hat die Übernahme der Kinetics Group abgeschlossen. Die im April 2024 angekündigte Transaktion wurde am 15. Oktober 2024 nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen abgeschlossen.Kinetics ist ein weltweit anerkannter Marktführer für Installationsdienstleistungen, Ausrüstung und technisches Facility Management. Die Expertise des Unternehmens erstreckt sich über die Biopharma-, Halbleiter- und weitere Hightech-Branchen, mit Aktivitäten in Asien, Europa und Nordamerika. Mit der Übernahme von Kinetics erweitert Exyte das Portfolio seines Geschäftsbereichs Technology & Services erheblich, und stärkt seine Position als ein führender Anbieter von Lösungen für Hightech-Anlagen bei gleichzeitiger Erhöhung der regionalen Abdeckung."Durch die Übernahme von Kinetics stärken wir unsere Fähigkeiten und erweitern unser Serviceangebot", sagt Exyte-CEO Dr. Wolfgang Büchele. "Kinetics ist eine ideale Ergänzung für Exyte, die es uns ermöglicht, von den andauernden Investitionen in Hightech-Anlagen zu profitieren. Gemeinsam werden wir neue Chancen nutzen und unseren Kunden weiterhin innovative Lösungen anbieten."Mit der Transaktion erweitert Exyte zudem seine Aktivitäten um den Bereich des technischen Facility Managements. Diese Dienstleistungen ermöglichen es Exyte, über die Phasen Design, Planung und Bau hinaus tätig zu sein, und die Kontinuität der Kundenbeziehungen durch Serviceangebote während des Betriebs von Anlagen sicherzustellen.Peter Maris, CEO von Kinetics, ergänzt: "Durch den Zusammenschluss mit Exyte gewinnt Kinetics einen strategischen Partner, der wie wir den Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Exzellenz legt. Gemeinsam werden wir unseren globalen Kunden mit erweiterter Expertise und einem breiteren Spektrum an Hightech-Lösungen dienen können, um so weiterhin erfolgreich und innovativ zu sein."Strategische Erweiterung des Geschäftsbereichs Technology & ServicesKinetics wird im Geschäftsbereich Technology & Services von Exyte tätig sein und die kombinierten Stärken nutzen, um Innovation und Wachstum voranzutreiben. Der Bereich umfasst Unternehmen, die ihren Kunden Reinraumtechnologie, Installationsdienstleistungen und Ausrüstungen für Teilsysteme sowie Offsite-Manufacturing (OSM) anbieten. Exyte verfolgt derzeit seine Wachstumsstrategie "Pathway to Ten", mit dem Ziel, bis 2027 einen Umsatz von zehn Milliarden Euro zu erzielen. Der Geschäftsbereich Technology & Services soll dabei maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens in den kommenden Jahren beitragen.Über ExyteExyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro. Mehr Informationen über Kinetics finden Sie auf www.kinetics.net.