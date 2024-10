Während der Corona-Pandemie fanden viele Unternehmen in kürzester Zeit neue Lösungen für das Arbeiten von zuhause. Mittlerweile sind allerdings selbst in der Digitalbranche große Konzerne damit beschäftigt, die damals eingeführten Änderungen wieder rückgängig zu machen. Teils schon unter Zwang werden etwa Mitarbeiter bei Amazon oder Dell ins Büro zurückbeordert.Spotify (LU1778762911) geht diesbezüglich allerdings seinen ganz eigenen Weg, sie Chief Human Resources Officer Katarina Berg in einem Interview mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...