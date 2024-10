Nachdem die ASML-Aktie (WKN: A1J4U4) bereits am gestrigen Dienstag um 16% einbrach, taucht das Papier des Chipmaschinenherstellers auch am Mittwochmorgen um über 5% ab. Was steckt hinter dem dramatischen Crash und sollten Anleger jetzt zugreifen? Auftragseingang und Prognose enttäuschen... Auslöser des Crashs der ASML-Aktie waren sowohl der Auftragseingang im abgelaufenen Quartal als auch die Prognose für das kommende Jahr. Bei beiden Zahlen verfehlte ...

