Die ProSiebenSat1-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag leichte Schwankungen an der XETRA-Börse. Zunächst mit einem Minus von 0,4 Prozent eröffnet, erholte sich das Papier im Tagesverlauf und notierte schließlich bei 6,03 EUR, was einem Plus von 0,4 Prozent entspricht. Diese Entwicklung spiegelt die aktuelle Unsicherheit im Mediensektor wider, insbesondere im Hinblick auf die Zukunft des Streaminggeschäfts.

Strategische Weichenstellung im Streaming-Wettbewerb

Inmitten der Diskussion um Kooperationen im Streamingbereich betonte ProSiebenSat1-CEO Bert Habets die Bedeutung der eigenen Plattform Joyn. Als Reaktion auf ein Kooperationsangebot von RTL Deutschland bekräftigte Habets die Überzeugung, dass Joyn die Zukunft des Streamings in Deutschland darstelle. Er zeigte sich offen für Gespräche über eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, unterstrich jedoch die Stärke des werbefinanzierten Modells von Joyn als präferierter Partner der Werbeindustrie. Diese Positionierung könnte entscheidend für die künftige Entwicklung der ProSiebenSat1-Aktie sein.

